Giriş Tarihi: 29.08.2025 00:00
T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/114 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;
BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi İncirli Mahallesi
ADA NO : 1012 ada 6 parsel
VASFI : Yol
MALİKİ : Ali ÇATALKAYA
KAMULAŞTIRMA ALANI : 792,45 m²
DURUŞMA TARİHİ : 24/09/2025
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/114 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02285030