T.C. AYVACIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/245 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

DAVACISI :TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DAVALI :İREM BRAY - 50665217664İLİ-İLÇESİ :ÇANAKKALE-AYVACIK

MAHALLESİ :BEKTAŞ MAHALLESİ

ADA NO :110 ADA

PARSEL NO :81 PARSEL

KAMULAŞTIRILAN

KISIM :145,95 M2

DAVA TARİHİ :09/07/2025

DURUŞMA GÜNÜ :09/09/2025 Günü Saat 16:00

Yukarıda tüm gerekli bilgileri yazılı taşınmaz hakkında davacı idare tarafından mülkiyet kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafından 09/07/2025 tarihlerinde mahkememizin yukarıda dosya numarasında kayıtlı dava dosyasında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Vakıflar Bankası Ezine Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Çanakkale-Ayvacık Adliyesindeki Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02286304