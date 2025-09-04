T.C.

YENİŞEHİR

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/303 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : BURSA İLİ, YENİŞEHİR İLÇESİ, AYAZ MAHALLESİ 0 ADA 777 PARSEL

MALİKİN ADI VE SOYADI : BAYRAM ASLAN(T.C.: 29******448)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için yukarıda esası belirtili dosyası ile dava açıldığı,

Mahkemenizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalının tebliğe yarar açık adresine ulaşılamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce alınan 18/02/2025 tarihli bilirkişi raporunda özetle; kamulaştırma bedelinin 127.262,61-TL olduğu rapor edilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Duruşma Günü: 10/10/2025 günü saat: 09:08'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nun 147. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve hüküm verileceği hususu, dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 18.07.2025

