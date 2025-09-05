T.C. İSTANBUL 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO: 2024/586 Esas

KARAR NO: 2025/356

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı müşteki Nejib ve Hajer oğlu, 1991 Tunus doğ.lu, MOHAMED MANEF CHAABANE tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile sanık müdafi Av-Orhan Halit Nakipoğlu'nun istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilerek, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine itiraz yasa yoluna başvurulabileceği, başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğine karar verilmiş olup,İLAN OLUNUR04.09.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02289237