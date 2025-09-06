İSTANBUL 35. İCRA DAİRESİ

1- Alacaklı ve varsa kanuni

temsilcisinin ve vekilinin

adı, soyadı, vergi kimlik numarası

ve yerleşim yerindeki adresi;

alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa,

Türkiye'de göstereceği

yerleşim yerindeki adresi : GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ, 3900864078Vergi Nolu,

Merkez Mah. Cendere Cad. Ofishane Binası No:22 Kat:3 Kağıthane / İSTANBUL

vekili Av. Süleyman Özçelik

Göktürk Merkez Mh. 1. Can Sokak No:3-15 Eyüp / İSTANBUL 2- Borçlunun ve varsa

kanuni temsilcisinin

adı, soyadı ve yerleşim yerindeki

adresi, alacaklı tarafından

biliniyorsa vergi kimlik numarası : 1 - LİVADİ MEŞRUBAT VE GIDA PAZARLAMA DAĞITIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 9480174131Vergi Nolu,

Yalıncak Beldesi Merkez Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi No:212/B Ortahisar / TRABZON

2- D*** M*** Ü*** G*** P*** N*** T***L*** Ş***

3-O*** G***

4-K*** Y***

5-M*** Ç***

6-Lİ-VA-Dİ GIDA VE İLETİŞİM HİZ. TİC. LTD. ŞTİ., 6080359117Vergi Nolu, Kaşüstü Mah. Vali Recep Yazıcıoğlu Cad. No:43/3 K:6 D:29Yomra/ TrabzonYomra / TRABZON

7-DEVA İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 2940338290Vergi Nolu,

Yalıncak Beldesi Merkez Mah. Devlet Sahil Yolu Cad. No:212/D Kat:1 Trabzon Merkez / TRABZON

8-S*** G***

9- M*** Ç***

10- Ç*** G*** 3- Alacağın veya istenen teminatın

Türk parasıyla tutarı, faizli

alacaklarda faizin miktarı ile

işlemeye başladığı gün, alacak

veya teminat yabancı para

ise alacağın hangi tarihteki

kur üzerinden talep edildiği ve faizi : Lİ-VA-Dİ MEŞRUBAT VE GIDA PAZARLAMA DAĞITIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,D*** M*** Ü*** G*** P*** N*** T***L*** Ş***, O*** G***, K*** Y***, M*** Ç***, Lİ-VA-Dİ GIDA VE İLETİŞİM HİZ. TİC. LTD. ŞTİ., DEVA İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, DEVA İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, S*** G***, M***Ç*** ,Ç*** G*** 2.672.821,99 TL ANAPARA (İstenen: Yıllık TTK.1530. Madde Temerrüt Faizi) 540.504,00 TL TEMLİK SONRASI İŞLEMİŞ FAİZ 4.854.343,03 TL TEMLİK ÖNCESİ İŞLEMİŞ FAİZ 8.067.669,02 TL Toplam Alacak Tutarındaki Toplam alacağın İstanbul 9. İcra dairesi 2015/18336 E. Sayılı dosyasıyla tahsilde tekerrür olmamak şartıyla takip tarihinden itibaren anaparaya işleyecek yıllık %35 oranında temerrüt faizi, icra gideri ve vekalet ücreti ile birlikte tahsili talebidir. ( fazlaya dair ve faiz oranlarındaki artıştan doğan talep hakkımız saklıdır) TBK. 100. Mad. Gereğince kısmi ödemeler öncelikle varsa işlemiş faiz masraf ve ferilere mahsup edilecektir. 4- Senet ve tarihi ve senet yoksa

borcun sebebi : Genel Kredi Sözleşmesi, İhtarname 5- Bir terekeye karşı yapılan

takiplerde mirasçıların adı, soyadı,

yerleşim yerindeki adresleri :

İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (7) gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız, (teminatı vermeniz), borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu (7) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapis ile tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği ihtar olunur.25/08/2025 (İİK m.60) İcra Dairesi Hesap Bilgileri Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O.Iban No : TR490001500158007267020325 Vergi Dairesi Adı / No: Şişli Vergi Dairesi - 8150014390

