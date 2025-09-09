İ L A N

ESKİŞEHİR 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/90

KARAR NO : 2025/508

Mahkememizin 18.07.2025 tarihli, 2024/90 Esas ve 2025/508 Karar sayılı Kararı; Sanık MOHSEN JAVADZADEH MOGHTADER'e, ( TC Kimlik No:99677482462, Ebrahım ve Bahareh oğlu, 23/07/1986 TEHRAN doğumlu) ve Sanık FOROUGH SOUDMAND'e, ( TC Kimlik No:99665482818, Akbar ve Sadıghah kızı, 05/06/1987 RASHT doğumlu) tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince;

1-) Sanık Forough Soudmand hakkında TCK 157/1 maddesinde belirtilen dolandırıcılık suçundan 1 yıl 16 ay 3 gün hapis ve 6.240 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına,

2-) Sanık Mohsen Javadzadeh Moghtader hakkında TCK 157/1 maddesinde belirtilen dolandırıcılık suçundan 1 yıl 16 ay 3 gün hapis ve 6.240 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Kararın Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ilanen tebliğine,

İlan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı, 5271 sayılı CMK 231 maddesi gereğince hükmün gerekçesiyle birlikte taraflara tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize vereceği dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile 5271 sayılı CMK'nın 272 ve 273 maddelerinde belirtilen Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği hususu İLALEN TEBLİĞ OLUNUR. 03.09.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02290223