İLAN

KANDIRA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/1161 Esas

KARAR NO : 2024/136

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davaya konu ve tarafların ortak mülkiyetinde olan tapuda "Kocaeli ili, Kandıra ilçesi, Balaban Mahallesi 102 ada 6- 23 parsel, 103 ada 10 parsel, 104 ada 8 parsel, 108 ada 1- 4- 38- 52- 64- 65- 66- 185- 214 parsel, 109 ada 1 parsel, 111 ada 30- 32- 57- 95- 105- 114- 115 parsel, 112 ada 28 parsel, 113 ada 28- 34- 52- 89- 236- 267 parsel, 133 ada 6 parsel, 151 ada 2 parsel, 157 ada 7 parsel, Hediyeli Mahallesi 144 ada 51- 55- 79 parsel, 146 ada 62 parsel" kain taşınmazlardaki ortaklığın açık artırma yolu ile satış yapılmak suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.

İş bu karar 125*****742 TC kimlik numaralı davalı AYŞE NESRİN ERTAN'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.28/07/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02290224