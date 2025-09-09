T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Nilüfer İlçesi Özlüce Mahallesi Asmalı Mevkisi 2272 Ada 14 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla " olan 26.563,31 m2 yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 3-10 arasında değişen düze yakın az meyilli arazilerdendir. Zeminde kısmen dikdörtgen şeklinde kullanılan tarımsal kullanıma uygun bir yapıya sahiptir. Meyil ve Şekil başta olmak üzere Toprak işlemeyi engelleyici herhangi bir durum yoktur. Makineli tarıma uygundur. Erozyon problemi yoktur. Kadastro yolu vardır. Taşınmaza yaz ve kış ayları dahil her zaman kolayca ulaşım sağlanabilmektedir. Taşınmaz Kuru tarım arazisidir. Toprak verimlidir. Taşınmaz tarla olarak kullanılmakta olup, Kısmen üzerinde Zeytin Ağaçları ve Ağaçlık olarak kullanılan kısımları bulunmaktadır. Taşınmaz Tarla, Zeytinlik ve Ağaçlık olarak kullanılmaktadır.Taşınmaz Özlüce Mahalle meydanına kuşuçuşu 400 metre mesafededir. Taşınmaz üzerinde değer arttıcı herhangi bir inşaat yapı malzemesi yoktur. Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Özlüce Mahallesi 2272 Ada 14 Parsel Yüzölçümü: 26.563,31 m2 İmar Durumu: 1/5.000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı kapsamında ''Tarım Alanlarında'' kalmaktadır. Kıymeti :119.534.895,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: 'Parsel Büyükova Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış İmar Planları ile Onaylı Köy Yerleşik Alanı içerisinde kalması halinde 5403 Sayılı Kanun Kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.