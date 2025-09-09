Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. İSTANBUL ANADOLU 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 10.09.2025 00:00

T.C. İSTANBUL ANADOLU 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.52516621-2024/896-Ceza Dava Dosyası 05.09.2025

Konu :

İLAN

Mahkememizin 17/01/2025 tarih 2024/896 esas 2025/31 karar sayılı dosyasında, Vasfi ve Behiye oğlu 21/09/1981 doğumlu sanık Mesut AKSAL' ın Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan hapis cezasına hükmolunduğu,

Gıyabi karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri uyarınca gazete ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02290412

