T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı imar durumu bilgisine ve diğer ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN Özellikleri : İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Altınşehir Mahallesi, Sürer Mevkii 4209 parselde kayıtlı arsa nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Adresi : Altınşehir Mahallesi, Taşova Sokak, 45 Dış Kapı No.Lu Adresinde Yer Almaktadır. (Taşınmaz Boş Arsa Olup Kapı No İlgili Belediye Numaratajından Alınmıştır.) Başakşehir / İSTANBUL Yüzölçümü : 303 m² İmar Durumu : Altınşehir- Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planı" kapsamında kısmen K2:Konut Alanında ve kısmen de Yol'da kalmaktadır. Kamu alanına terk ve ihdas işlemlerine (Yol, Park, O.P. vb.) ait sınırlar İnşaat İstikamet Rölevesinde belirlenecek ve uygulama net imar parseli üzerinden yapılacaktır.Rezerv Yapı Alanında kalmaktadır. Kıymeti : 10.605.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir, Rezerv Yapı Alanında Kalmaktadır şerhi mevcuttur. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2025 - 14:20 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2025 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2025 - 14:20 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 14:20

08/09/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

