T.C.

ARTVİN

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

- İLAN -

DOSYA NO : 2024/290 Esas

KARAR NO : 2025/80

SANIK : AHMAD HAMIDULLAH, HAMIDULLAH ve FERİDE oğlu,

01/01/2000 JAWZJAN doğumlu, AFGANİSTAN uyruklu

Sanığa, tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 06/02/2025 tarihli ilamında sanığın Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 204/1 maddesi uyarınca 1 Yıl 8 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/5 maddesi gereği hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanığın 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına, Adli Emanetin 2024/3 sırasında kayıtlı eşyanın dosyada delil olarak saklanmasına,

Dair, verilen hükmün ilan tarihinden itibaren on gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği, ilan ve mahkeme masraflarının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.

