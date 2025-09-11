T.C. MANAVGAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/277 Esas

Davacı, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından aşağıda esas numarası yazılı dosyalarda davalılar sütununda isimleri bilertilen kişiler hakkında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen arar kararı uyarınca ;

Antalya-Alanya Otoyolu Projesi kapsamında 28/11/2023 tarih 2023/291 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların öncelikle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7. Maddesi gereğince gerekli idari işlemler yapılmış olup, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasayla değişik 8. Maddesi uyarınca öncelikle pazarlık satın alma usulü uygulanmış ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. Maddesi gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyalarda parsel numaraları ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.

A)2942 Sayılı Kamulaştırma yasasının 10/3-d maddesi uyarınca; aynı yasanın 14 maddesinde öngörülen süre içesinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı 30 gün içinde düzeltim davası açabileceği,

B)Açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne

C)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durudurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

D)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sabihi adına Vakıfbank Manavgat şubesine yatırılacağı,

E)Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa tüm savunmalarını ve delillerini tebliğ ve ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmelerinin gerektiği,

2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur.01/09/2025

DOSYA DAVALI İLÇE KÖY/MAH ADA PARSEL NİTELİK M.KARE 2025/277 Emine Sevici ve diğerleri Manavgat Taşağıl 515 ada 535 ve 536 Yol Yol 4.707,64m² 1.629,88m² 2025/278 Adem Aktekin ve diğerleri Manavgat Taşağıl 515 ada 537 Yol 740,21m² 2025/279 Ahmet Akman ve diğerleri Manavgat Taşağıl 515 ada 415 Yol 95.479,34m²

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02291403