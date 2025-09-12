T.C. BAKIRKÖY 48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2024/206 Esas

İLAN

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan mahkememizin 18.06.2025 tarih2024/206 Esas 2025/331 Karar numara ilamıile; 5237 sayılı TCK 292/1 maddesi gereğince 5 AYHAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanık hakkında hükmolunan cezanın türü ve miktarı ve kişilik özellikleri göz önüne alınarak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılmakla, olay nedeniyle oluşan maddi zararının bulunmaması sebebiyle sanık hakkında 5271 sayılı CMK'nın 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA ve 5 yıl süreyle DENETİME TABİ TUTULMASINA, karar verilen, Nasser ve Amal oğlu 01.01.1996 FİLİSTİN doğumlu, HAYSAM N.S.ISSA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

7201sayılı tebligat kanununun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye de yayınlanan ulusal birgazetede ve internet haber sitesinde ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde hükmü veren mahkemeye veya en yakınAsliye Ceza Mahkemesinedilekçe vererek veya zabıt katibineyapılacakbeyan üzerine tutulacaktutanak ile İstanbulBölge Adliye Mahkemesi nezdindeİstinaf yoluaçıkolmak üzere ve ilanmasraflarının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 10.09.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02293010