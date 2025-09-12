T.C. İSTANBUL 2. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/292 Esas

KARAR NO : 2025/201

Hırsızlık suçundan Mahkememizin neticeten 142/2.b.1 maddesi gereğince 1 YIL 15 GÜN CEZANIN ERTELENMESİ NEDENİYLE DENETİM (TCK 51/3) cezası ile cezalandırılan SSÇ Gülser ÖZDEMİR hakkındaki ilam ve SSÇ Müdafinin istinaf dilekçesi Müşteki, Saad Abdelaziz ve Monier kızı, 1990 Mısır doğumlu ESRA MONİER ABDRABOUH MOHAMED'e mevcut adreslerinden tebliğ edilememiş yeni bir adresi de tespit edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiş olup, tebliğden itibaren 15 gün içinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.09.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02292669