T.C. İSTANBUL 2. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/305 Esas

KARAR NO : 2025/228

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/04/2025 tarihli ilamında Müşteki sıfatı ile yer alan, Ashot ve Tagouhi kızı, 1958 doğumlu SATENİK PETROSSAIANS'a mahkeme kararı mevcut tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince kararın İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Tebliğden itibaren iki hafta içinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR. 09.09.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02292675