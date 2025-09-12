T.C. KÜTAHYA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/603 Esas

KARAR NO : 2025/288

Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/05/2025 tarihli ilamı ile Basit Yargılama Usulü Kapsamında ;

1-86/2-2.cümle maddesi gereğince günlüğü 100 Tl'den 16800 TL ADLİ PARA cezası (10 eşit taksi ile)cezalandırılan Lütfü ve Nazik oğlu, 14/09/2000 doğumlu, Kütahya, Altıntaş, Şanlıyurt mah/köy nüfusuna kayıtlı FURKAN ATALAN'a tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

2--Mahkememizce verilen bu hükme sanık tarafından itiraz edilmesi ve duruşma açılması durumunda5271 sayılı CMK'nun 251/3. maddesi uyarınca sanık hakkında uygulanan 1/4 oranındaki indirimin uygulanmayacağının İHTARINA,(kararın tebliği ile yasal ihtaratın yapılmış sayılmasına)

3-Mahkememizce verilen bu hükme itiraz edilmesi durumunda taraflar gelmese dahi duruşma açılacağının ve mahkememizin vermiş olduğu ilk karar ile bağlı olmaksızın tarafların yokluğunda CMK'nun 223. maddesi uyarınca hüküm verileceğinin taraflara İHTARINA,

sanığın yokluğunda verilen karara karşı gerekçeli kararın müşteki sanıklara tebliğ tarihinden itibaren, 7499 sayılı Kanun'un 37/5 maddesi Ç bendi ile değişik 5271 sayılı CMK'nin 268. Maddesi gereğince,iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere aynı derecedeki başka bir mahkemeye verilecek dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle Mahkememiz nezdinde İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup,

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen sanık için İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02292911