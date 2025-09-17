ANZEIGE

2. LANDGERICHT FÜR ZIVILRECHTSSACHEN GEBZE

GESCHÄFTSNUMMER : 1998/26

URTEILSNUMMER : 1998/866

In der Klage auf Namensänderung im Grundbuchregister u. a. zwischen der Antragstellerin Münevver DİNÇTÜRK und dem Antragsgegner Grundbuchamt

hat das Gericht am 17.11.1998 mit dem begründeten Urteil, Geschäftsnummer 1998/26, Urteilsnummer: 1998/866 wie folgt verkündet:

"1- Die Klage ist zulässig. Der Name der Antragstellerin, der zu 1/2 eine der Miteigentümer des Grundstücks in Gebze, Eskihisar Dorf, Gemarkung-Nr.: 14, Flurstück: 383, ist, wird anstatt Emine Şen als Emine Cemile ŞENOL korrigiert.

2- Da die Gebühr im Voraus entrichtet ist, ist keine Gebühr mehr zu entrichten.

3- Die Verfahrenskosten der Antragstellerin gehen zu ihren Lasten.

Gegen dieses Urteil kann beim Kassationsgerichtshof Rechtsmittel eingelegt werden. Das Urteil wird in Anwesenheit der Prozessbevollmächtigten der Parteien vorgelesen und verkündet."

Auf die Zustellung des begründeten Urteils hat der Prozessbevollmächtigte des Antragsgegners Revision eingelegt.

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass das begründete Urteil den sämtlichen Antragstellern zugestellt worden ist, wobei sich die Mernis-Anschrift (eingetragene Anschrift im Zentralen Einwohner- und Personenstandsverwaltungssystem) von Münevver DİNÇTÜRK in Frechen / Bundesrepublik Deutschland liegt und eine inländische Anschrift nicht zu ermitteln war.

Obwohl die Zustellung des begründeten Urteils und des Revisionsantrags an die ausländische Mernis-Anschrift wurde über das Konsulat erwirkt ist, wurde die Zustellung unerledigt zurückgesandt.

Hiermit wird bekanntgegeben, dass diese Zustellung des begründeten Urteils und des Revisionsantrags an die Antragstellerin Münevver DİNÇTÜRK mittels Veröffentlichung in einer Zeitung, die in Deutschland erscheint, erfolgt, so dass innerhalb von Tagen ab der derart erfolgten Zustellung nach der Einzahlung der erforderlichen Gebühr und des Kostenvorschusses (Revisionsgebühr von 886,80 TL, Revisionspauschale von 179,90 und Kostenvorschuss von 400,00 TL) gegen das begründete Urteil Revision eingelegt werden kann. In diesem Fall kann gegen den Revisionsantrag des Prozessbevollmächtigten des Antragsgegners Stellungnahme eingereicht werden. 14.03.2023

Sachbearbeiter, Nr.: 143711 Richter, Nr.: 194142

Elektronisch signiert Elektronisch signiert

Dieses Dokument ist gemäß dem Gesetz über elektronische Signatur, Nr.: 5070, elektronisch signiert.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02295448