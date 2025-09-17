İLAN

BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Aşağıda Mahallesi, Mevkii, Ada, Parsel, Yüzölçümü, Kullanım amacı ve diğer bilgileri yazılı olan 7 adet gayrimenkul 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

Sıra No Mahallesi Mevkii Ada No Parsel No Yüz Ölçümü (m²) Cinsi Kullanım Amacı Adresi Muhammen Bedel Aylık/Yıllık (TL) Geçici Teminat (TL) Kira Süresi Yıl 1 DOĞANBEY Yazı 240 120 5670,13 Mezbahane Doğanbey Cad.No:155 25.000,00 TL AYLIK 90.000,00 10 2 KURUCUOVA Kuruova 450 1 236979,99 Tarla -- 985.000, 00 TL / YILLIK 300.000,00 10 518 1 209466,51 Tarla -- 449 1 10260,09 Tarla -- 446 1 31.256,66 Tarla -- 447 1 13.221,17 Tarla -- 446 3 25.709,47 Tarla --

1-Yukarıda belirtilen Mahallelerdeki gayrimenkullerin ihalesi 07/10/2025 tarihinde Salı günü belediye encümen salonunda saat 11.00 de yapılacaktır.

2-İhaleye Katılabilmek için;

2.1-İsteklilerin gerçek kişi olması halinde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler;

2.1.1-Tebligat için Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi,

2.1.2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2.1.3-İhaleye vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

2.2-İsteklilerin Tüzel kişi olması halinde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler;

2.2.1-Tebligat İçin Adres Beyanı,

2.2.2-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi),

2.2.3-Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı,

2.2.4-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri,

2.3-İhaleye Katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığını dair belge,

2.4-Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

2.5-Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine veya Vakıflar Bankasındaki TR 680001500158007292289841 nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K. na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

3-İsteklilerin yukarıda istenilen belgeleri en geç ihale günü saat 10.30'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar.

4-İstenilen belgeleri idareye teslim etmeyen istekliler ihaleye katılamazlar.

5- Kira bedelleri her yıl ve yıllık peşin olarak tahsil edilecektir. Kira bedellerine, ihale bedeli üzerinden ayrıca yasal KDV ilave edilecektir.

6- Yukarıda 2. Sırada yazılı arazilerin tamamı tek seferde ihale edilecektir.

5-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir veya 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) Bedel karşılığında satın alınabilir.

İlan olunur.

Mustafa BALIKLI

Belediye Başkan Vekili

