İLAN

NAZİLLİ

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/139 Esas

KARAR NO : 2025/90 Karar

Davacı vekili tarafından mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin 27/03/2025 tarihli kararıyla; "1-Davacının davasının bu davayı açmasında hukuki yararı olmadığından HMK 114/1-h ve HMK 115/2 dava şartı eksikliğinden USULDEN REDDİNE, 2-Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 615,40 TL maktu karar ve ilam harcının davacı tarafından dava açılırken yatırılan 179,90 TL peşin harçtan mahsubu ile bakiye 435,50 TL'nin davacıdan alınarak, HAZİNEYE İRAT KAYDINA..." karar verilmiş olup davacı vekilinin 04/05/2025 tarihli dilekçesiyle mahkememizce verilen kararı istinaf etmiş olup istinaf dilekçesinde özetle; "...Sayın Yüksek Mahkemece re' sen nazara alınacak sair nedenlerle istinaf başvurumuzun kabulü ile, -Müvekkil Hüseyin YILMAZ'ın Nazilli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2021/ 355 Esas- 2021/ 367 Karar sayılı mirasçılık belgesinde tespit edilen hukuki durumun aksine muris Fadime ACAR' a ait terekenin 1/2'si oranında (144/ 288 pay) atanmış mirasçı olduğunun tespitine, - Nazilli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2021/ 355 Esas- 2021/ 367 Karar sayılı mirasçılık belgesinde Fadime ACAR' a mirasçı olarak gösterilen Ayşe ÇİMEN ( Yargılama aşamasında vefat etmesi nedeni ile onun mirasçıları olan Gülser ÇİMEN, Bahtiyar ÇİMEN, Zeliha ÇİMEN ve Bahadır ÇİMEN), Ahmet ACAR, Emine YILMAZ, Nesrin UZUN, Emine YÜŞAN, Fadime ACAR, Şennur KOCABIYIK, Süleyman ACAR (1754852.... T.C. Kimlik numaralı), Sevcihan KARAYİYEN, Coşkun DERE, Atilla DERE, Gönül ERÜRKER, Süleyman ERÜRKER, Ali Sami ERÜRKER ve Rabia TAŞER' in muris Fadime ACAR' a ait terekede miras haklarının bulunmadığının tespitine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz " şeklinde istinaf talebinde bulunulmuştur.

Mahkememiz dosyasında davalı olarak bulunan ve açık adresleri tespit edilemeyen COŞKUN DERE ve ATİLLA DERE'ye tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 11/09/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02295451