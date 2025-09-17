T.C.

KULA

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2018/710 Esas 03.09.2025

KULA SULH HUKUK MAHKEMESİ

2018/710 ESAS

İLAN METNİ

Davacı Hatice ELDEM ile davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle yapılan yargılama sonucunda;

Davalılardan GÜLPERİ GÖKDUMAN ABDULLA adına çıkartılan tebligatların iade gelmesi ve adresinin tespit edilememesi nedeni ile davalı adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,

"1-Davanın KABULÜNE,

2-Manisa ili Kula ilçesi Bey Mahallesi 191 ada 15 parsel ve Kula ilçesi Akgün Mahallesi 213 ada 8 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın, taksimi mümkün olmadığından SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

3-Satışın İİK hükümlerine göre umuma açık ve açık artırma yolu ile yapılmasına,

4-Satıştan elde edilecek paranın tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki payları oranında taraflar arasında paylaştırılmasına,"

Dair verilen karar ilan tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02295338