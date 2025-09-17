İLAN

T.C. KÜTAHYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/1749 Esas

DAVALI : AHMET BAKAN - 35242928836

Bahçelievler Mah. Gelibolu Sk. 29/1 Merkez / Kütahya

Echternachlaan 712 5625KL Eindhoven Hollanda

Davacılar Cennet Çakır ve Hakan Yiğit tarafından davalı Ahmet Bakan olarak aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yönetim Planının İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz, cevap vermediğinizde ileri sürelen iddiaları inkar etmiş sayılacağınız, duruşmaya gelirken sulh için hazırlık yapmanız, gelmediğinizde diğer taraf yargılamaya devam etmek isterse yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde cevap dilekçelerinizde gösterdiğiniz belgeleri mahkemeye sunmanız, başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ayrıca duruşma Günü: 18/11/2025 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02295677