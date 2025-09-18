İLAN

KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/371 Esas

KARAR NO : 2024/403

DAVALI :EKREM ÇEÇEN-61822473496

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce verilen gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi adresinizin tespit edilemediğinden dolayı yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Mahkememizin 2016/371 Esas 2024/403 karar sayılı ilamı ve istinaf başvuru dilekçesi, teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/09/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02295822