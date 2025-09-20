İLAN

T.C.

İSTANBUL

25.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/285 Esas

KONU : 1.Gaiplik ilanı Hak.

Davacı, Maliye Hazinesi'nin Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi Davası nedeniyle;

Türk Medeni Kanunu 33. Maddesi uyarınca dava konusu isimleri geçen ve gaiplikleri istenilen İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, Rumelifeneri Köyü, İskele Caddesi, 10 pafta, 481 parsel nolu taşınmazın 5/20 hisse maliki Osman Nuri mirasçılarını tanıyanların, görenlerin, oturdukları adresleri bilenlerin iş bu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 25.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/285 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin bu ilandan haberdar olmaları halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenlerin TMK 588 ve 33. Maddesi gereğince gaipliklerine ve gaip adına olan taşınmazın Maliye Hazinesi adına tesciline karar verileceği birinci kez ilanen tebliğ olunur. 08/09/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02297593