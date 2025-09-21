T.C. MANİSA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/290 Esas 14.08.2025

İ L A N

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasının tensip ara kararıyla;

Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Çarşı Mah. 285 ada 9 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan "Mustafa kızı Raşide, Zekiye, İsmail, Mustafa Karısı Hatice" hakkında bilgi ve görgüsü bulunan kişilerin ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Manisa 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/290 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

