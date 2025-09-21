T.C. ÖDEMİŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/366 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı NURAY ZEYBEK arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu İzmir ili, Ödemiş ilçesi, Kızılca mahallesi, 110 ada, 32 parsel sayılı taşınmazın 8,31 m²'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı, 649,37 m²'lik kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16.09.2025

