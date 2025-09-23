T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Müdürlüğümüz dosyasından yapılan 01/02/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre "Konu taşınmaz, İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlikköy Mahallesi, Yamaç Sokak, Tuna Demir Sitesi, A Blok, üzerinde, 7 kapı numaralı, 2 iç kapı numaralı adreste konumludur. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, konut apartmanları ve konut siteleri şeklinde yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge orta ve üst düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergahına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Kıymet takdirine konu 1.bodrum ve zemin kat , 2 no.lu bağımsız bölümün bulunduğu bina; 4.851,50 m2 alanlı arsası üzerinde, ayrık nizamda, betonarme karkas inşaat tarzında, 4 katlı inşa edilmiştir. Parsel üzerinde konu taşınmazın bulunduğu blokla birlikte toplam 6 blok yer almaktadır. Konu taşınmazın bulunduğu A blok parselin kuzeydoğu cephesinde yer almaktadır. Bina girişi güney cepheden, binanın 1.bodrum katındadır. Projesine göre binanın 2.bodrum katında kapalı otopark ve ortak alanlar, 1.bodrum katında bina girişi ve zemin katta yer alan dairelere ait piyesler, zemin 2 dubleks mesken, 1.normal katta 2 adet dubleks daire olacak şekilde binada toplam 4 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina ana giriş bölümü, kat sahanlık zeminleri ve merdiven basamakları mermer kaplama, giriş bölümünde duvarları plastik boyalıdır. Asansörün mevcut olduğu binanın dış cephesi akrilik boyalıdır. Kapalı otopark imkanı bulunan binada, ısınma doğalgaz kombi sistemi ile yapılacak şekilde tesisat bulunmaktadır. Güvenlikli, açık havuzlu, bahçe peyzaj alanlı site özelliklerine sahiptir. A Blok, 1.Bodrum ve Zemin kat, 2 nolu Dubleks Konut ; 1.Bodrum ve Zemin Kat 2 bağımsız bölüm nolu Dubleks Daire, bina girişine göre sağ cephede yer almaktadır. Taşınmaz mimari projesine ve mahallinde yapılan incelemelere göre 1.bodrum katta 2 oda, salon, antre ve wc hacimli net 95 m2 ( brüt yaklaşık 108 m2 ), zemin katta 2 oda, 2 banyo, salon, 2 balkon, sauna, mutfak, antre+ hol hacimli net 135 m2 ( brüt yaklaşık 154 m2 ), toplam net 243 m2, ( brüt yaklaşık 262 m2 ) kullanım alanlıdır. Taşınmaza giriş kapısı çelik olup iç mekanlara açılan kapıları amerikan panel, pencereleri pvc doğaramadır. Salon ve oda zeminleri laminat parke döşeli, duvarları saten boyalıdır. Mutfakta lamine dolaplar ve granit tezgah, banyolarda duşyeri, duşakabin, dolaplı lavabo ve klozet bulunmaktadır. Taşınmazın ısınması doğalgaz kombi sistemi ile sağlanmakta olup tüm bölümlerinde panel radytatör bulunmaktadır." denilmektedir. İmar Durumu:Bakırköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 19.12.2024 tarih 96585800-310-05-02/72711 sayılı imar durum belgesine göre, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mah., 292 ada, 197 parsel sayılı taşınmaz; 17.10.2023 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Florya Uygulama İmar Planına göre Ayrık Nizam, TAKS; 0,25, Hmax: 2 Kat ( 7,50 m), irtifalı, '' Konut Alanı'nda'' ve bir kısmı da '' Yol Alanı'nda '' kalmakta olup, kısmen de kadastral yoldan satın alma şartı bulunmaktadır. 15.10.1996 tarih ve bila sayı ile onaylı kat irtifakına esas projesi Bakırköy Tapu Sicil Müdürlüğü'nden temin edilmiş olup, konum teyidi, alan hesaplamaları ve kullanım hacimleri anılan mimari projeden yapılmıştır. Bakırköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 19.12.2024 tarih 96585800-310-05-02/72711 sayılı yazıda ruhsat ve yapı kullanma izin belgesine rastlanılmamış olduğu beyan edilmiştir. Bakırköy Belediyesi İmar Arşivinde, taşınmazın dosyasında 1993 tarih ve Cilt: 93/C-2, Sahife: 33 sayılı Yeni Yapı Ruhsatı bulunmaktadır. Ayrıca taşınmaz için düzenlenmiş 01.10.1993 tarih ve 5/303 sayılı Yapı Tatil Tutanağı, ruhsatsız inşaata başlanılması neticesinde düzenlenmiştir. Tutanağa istinaden herhangi bir encümen kararına rastlanılmamıştır. Kıymeti : 30.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: BEYAN: Yönetim Planı:29/03/1996 BEYAN:Özel Güvenlik Bölgesi içinde kalmaktadır. (Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydındaki Gibidir.)