T.C. DENİZLİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

DENİZLİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2025/28 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup; taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın Özellikleri: Denizli/Merkezefendi/Sevindik Mh., 4620 Ada, 18 Parsel, 227,00 m2 alanlı "Arsa" vasıflı taşınmazdır. Üzerinde 3 katlı betonarme bina ile tek katlı yığma bina bulunmaktadır. Kıymeti : 4.800.300,00 TL KDV : %10 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 11:01 Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 11:01 Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 11:01

19/09/2025

