Giriş Tarihi: 24.09.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 00:35
T.C.
DENİZLİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2025/28 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup; taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Taşınmazın Özellikleri: Denizli/Merkezefendi/Sevindik Mh., 4620 Ada, 18 Parsel, 227,00 m2 alanlı "Arsa" vasıflı taşınmazdır. Üzerinde 3 katlı betonarme bina ile tek katlı yığma bina bulunmaktadır.
Kıymeti : 4.800.300,00 TL KDV : %10
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 11:01 Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 11:01
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 11:01 Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 11:01
19/09/2025
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02298616