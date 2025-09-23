T.C. UŞAK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 4632 Ada 15 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasfıyla 177,00 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Parsel üzerinde; taban alanı yaklaşık 115,00 m2 olan bodrum+zemin+2 katlı yapı bulunmaktadır. Bodrum katında 1 adet depo, zemin ve normal katlarında 1'er adet mesken olarak tasarlanmıştır. Adresi : Fevzi Çakmak Mahallesi, Çağlayan Sokak, Dış Kapı No:12 Uşak İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 3 kata müsaadeli konut olarak planlıdır. Kıymeti : 6.779.415,00 TL KDV Oranı : %10