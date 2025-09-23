Giriş Tarihi: 24.09.2025 00:00
Örnek No:55*
T.C.
UŞAK
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/45 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
|
1 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 4632 Ada 15 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasfıyla 177,00 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Parsel üzerinde; taban alanı yaklaşık 115,00 m2 olan bodrum+zemin+2 katlı yapı bulunmaktadır. Bodrum katında 1 adet depo, zemin ve normal katlarında 1'er adet mesken olarak tasarlanmıştır.
Adresi : Fevzi Çakmak Mahallesi, Çağlayan Sokak, Dış Kapı No:12 Uşak
İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 3 kata müsaadeli konut olarak planlıdır.
Kıymeti : 6.779.415,00 TL
KDV Oranı : %10
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2025 - 11:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 11:40
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 11:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 11:40
20/09/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
