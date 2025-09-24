T.C.

ŞANLIURFA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/74

KARAR NO : 2025/751

'' Askeri Ceza Kanununa Muhalefet '' suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/06/2025 tarihli ilamı ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 63/1-a.2 maddesi gereğince neticeten 1 AY 20 GÜN HAPİS CEZASINA karar verilen, en son Güzeloba Mah. Rauf Denktaş Cad. Selvi Sitesi 23/A Kat:6 Daire:13 Muratpaşa/ANTALYA adresinde ikamet eden, Müslüm ve Fehime oğlu, 17/04/1993 Şanlıurfa doğumlu, İBRAHİM HALİL ASLAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22/09/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02299170