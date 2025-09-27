Giriş Tarihi: 28.09.2025 00:00
T.C.
KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
2024/3237 ESAS
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2025 - 10:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 10:21
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 10:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 10:21
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2025 - 11:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 11:22
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 11:22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 11:22
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2025 - 12:23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 12:23
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 12:23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 12:23
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2025 - 13:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 13:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 13:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 13:41
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2025 - 14:43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 14:43
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 14:43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 14:43
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02302022