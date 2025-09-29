Örnek No:55*

T.C.

KANDIRA

İCRA DAİRESİ

2025/37 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/37 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, BALCI Mahalle/Köy, 118 Ada, 488 Parsel, Kıymet takdirine konu taşınmaz mes ... Adresi : Kocaeli İli Kandıra İlçesi Balcı Mah. 118 Ada 488 Parsel Kandıra / KOCAELİ Yüzölçümü : 2.756,67 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 5.947.222,50 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 10:18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 10:18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 10:18

26/09/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

