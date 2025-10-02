T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2022/612 Esas

Zahuri Çerkezyan (Tapu kaydına göre; Zaruhi Çerkezyan) Bakırköy 10. Asliye Hukuk Mahkemesi 22/10/2010 tarih 2009/121 Esas 2010/450 Karar sayılı ilamı ile GAİPLİĞİNE karar verildiği, başkaca bir mirasçısının bulunup bulunmadığı bilinmediği anlaşılmakla;TMK. 594. Maddesi gereğince hak sahibi mirasçı Zahuri Çerkezyan (Tapu kaydına göre; Zaruhi Çerkezyan)'ın mirasçılarının son ilan tarihinden itibaren en geç bir (1) yıl içerisinde Mahkememizin 2022/612 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri; aksi taktirde dosyadaki mevcut delillere ve nüfus kayıtlarına göre karar verileceği hususu İLANEN tebliğ olunur. 24/09/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02304766