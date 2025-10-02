T.C. İstanbul Anadolu 23. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/4 Tereke

Kars ili,Merkez ilçesi,Arslanizi mah/köy14 Cilt,9 Hane nosırada nüfusa kayıtlı01/03/1948 doğumlu 04/01/2023 tarihinde vefat eden müteveffa MUSA AYIRKAN'ın mirası yasal mirasçıları tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612'ncu maddesi gereğince terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi yapılacağından re'sen tereke tasfiye memuru olarak İstanbul Barosu Avukatlarından Av. HASAN ÜNAL atanmasına karar verilmiş olup;

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

