İLAN

T.C. KIRKLARELİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/385 Esas

DAVALI : NUREDDİN KARAKAYA - TC NO: 37009040676

Davacı tarafından Kırklareli İli Merkez İlçesi Kızılcıkdere Köy/Mah. 166 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazı konu alan davalılar aleyhine açılan ortaklığın giderilmesi davasında tarafınıza tebligat yapılamadığı ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Tarihi: 16/12/2025 günü saat: 11:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, kanun ile öngörülen 2 haftalık süre içerisinde ilk itirazlarınız ile birlikte esas hakkındaki cevaplarınızı ve varsa delillerinizi bildirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve hüküm verileceği dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü davetiyesi yerine kaim olmak üzere ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02304732