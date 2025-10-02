İLAN

T.C. TARSUS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/220 Esas

DAVALI: 1- OKAN YALÇINKAYA Davacı Yapı ve Kredi Bankası tarafından davalılar Okan Yalçınkaya vd. aleyhine açılanTasarrufun İptali(İİK 277 ve devamı) Tespiti davasında, davaya konu Mersin, Tarsus,yeni Mah. 1244 ada 19 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan ahara devir ve temlikinin önlenmesi yoyluyla (haczin yetersiz kalacağı ve taşınmazın hacizli olarak devri halinde davanın uzayacağı nazara alınarak) her kim adına kayıtlı olursa olsun ihtiyati tedbir konulmasını, ayrıca tedbirin gelebilecek hacizler karşısında müvekkilinin haklarını koruyacak bir fonksiyonu olmadığından İİK 281/2 ve devamı mad. Uyarınca ihtiyati haciz konulmasını, davalı borçlu Okan Yalçınkaya tarafından, taşınmazın diğer davalı olan kardeşi Durmuş Yalçınkaya'ya devrine ilişkin tasarrufun İİK 277 vd. Maddeleri uyarınca müvekkili alacağı ile sınırlı olmak üzere iptalini ve bu taşınmaz üzerinde Adana Banka Alacakları İcra Dairesi 2025/17783 E. Sayılı takibine konu müvekkili banka alacakları nedeniyle cebri icra hakkı tanınmasını, yargılama masraflarının davalılar üzerine bırakılmasına ve lehimize ve nispi vekalet ücretinin takdirine karar verilmesini talep etmiştir. 10391508580 TC kimlik numaralı davalılardan Okan Yalçınkaya'ya dava dilekçesinin tebliğ, için tebligat çıkartılmış olup, sistemde kayıtlı olan adresin kapalı olduğu gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. İşbu tebliğ zarfında dava dilekçesi, ara karar ve tensip zaptı bulunmaktadır. 6100 s. H.M.K.'nun 122/1. Mad., göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 129.mad. hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz hususu ihtar olunur. Tensip zaptı, dava dilekçesi ve ara kararilanen tebliğ olunur. 08/09/2025

