T.C.İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 10:42

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 10:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 10:42

Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:42

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İstanbul İli, Pendik İlçe, GÜZELYALI Mahalle/Köy, 9017 Ada, 2 Parsel, Davaya konu taşınmaz Güzelyalı Mahallesi Altından Sokak No: 4 Pendik / İstanbul (9017 Ada 2 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmaz; Güzelyalı Mahallesinde konumlu olup bölgenin ana arterlerinden olan D-100 Karayoluna yakın konumda yer almaktadır. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede mesken olarak kullanılan 6-8 katlı yapılar bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge alt ve orta düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur. Davaya konu, Pendik İlçesi, Güzelyalı Mahallesi 9017 ada 2 parsel üzerinde yer alan bina; zemin kat + 4 normal kat + çatı kat olmak üzere toplamda 6 katlı olarak inşa edilmiştir. Bina kat irtifakı kurulmamış, tapuda "ARSA" niteliğinde olup mahallinde 11 adet daire bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın arsası 653,63 m2 alana sahiptir. Arsa, düz bir arazi yapısına sahip olup Altından Sokak cephelidir. Diğer taraflardan komşu parsellere cephelidir. Dava konusu taşınmaz, dikdörtgene benzer bir geometrik şekle sahiptir. Parsel üzerinde; bulunan bina, 3/B yapı sınıfında, ayrık nizamda ve betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş ve toplamda yaklaşık 1.425 m2 kapalı alana sahip, zemin+4 normal kat + çatı katlıdır. Binanın, zemin katı 225 m2, 1. Normal katı 250 m2, 2. Normal katı 250 m2, 3.Normal katı 250 m2, 4. Normal katı 250 m2, çatı katı 200 m2 alanlıdır. Taşınmazın içerisine girilmediğinden iç detay özellikleri hakkında bilgi sahibi olunamamıştır.Adresi : Güzelyalı Mah. Altından Sok. No:4 Pendik / İSTANBULYüzölçümü : 653,63 m2İmar Durumu : İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2024/220 (Satış) sayılıdosyası içerisinde bulunan, 10.09.2024 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-99196931-10-215017 sayılı imar durumu yazısına istinaden; İlgi yazıda müdürlüğümüzü İlgilendiren konular tetkik edilmiştir. Pendik İlçesi, Güzelyalı Mah., 9017 ada, 2 parsel 1/1000 ölçekli 15/05/2005 tasdik tarihli Güzelyalı Mah. Uygulama İmar Planında; 3/B/3 Taks:0.40, KAKS:1.60 Hmaks:15.50 m (Hava Mania Kriterlerini aşmamak şartıyla) yapılaşma şartlarında Ticaret Hizmet alanında kalmaktadır.KDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

23/09/2025(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02304848