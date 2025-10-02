T.C.İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 10:40

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İstanbul İli, Üsküdar İlçe, KUZGUNCUK Mahalle/Köy, 582 Ada, 8 Parsel, Kıymet takdirine konu; 582 ada, 8 numaralı parsel ve üzerinde ki Bina; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Kuzguncuk Mahallesi, Yenigün Sokak ,Denizciler Apartmanı 28 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu taşınmaz tapuda Arsa vasfıyla kayıtlı olmasına rağmen, keşif esnasında görüldüğü üzere taşınmazın üzerine yaklaşık 30 yıl önce ruhsatsız olarak, bodrum kat+ Zemin Kat + 3 Normal kat olmak üzere 5 katlı bir bina inşa edilmiş olup, Bina 90m2 taban alanlı, toplam 450m2 inşaat alanlıdır. Binanın her katında bir adet daire olmak üzere binada toplam 5 adet daire bulunmaktadır. Son kattaki daire 2+1 planında, diğer katlardaki daireler 3+1 planındadır. Söz konusu bina INI. sınıf B Grubu yapılardandır. Söz konusu taşınmaz geometrik olarak dikdörtgen şeklinde, topoğrafik olarak meyilsiz düz vaziyettedir. Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır. Okul ve diğer sosyal ihtiyaç alanlarına yakın, ulaşımı kolay konumda olup, İcadiye Caddesine 80m., Paşalimanı Caddesine 160m., Boğaz Sahile 190m., Boğaziçi Köprüsüne 875m. mesafede konumludur. Söz konusu taşınmazın bina değeri ayrı, arsa değeri ayrı hesaplanarak toplam değer belirlenecektir. Taşınmazın üzerindeki bina yaklaşık fiziki olarak % 30 civarında yıpranmış vaziyettedir.Adresi : Kuzguncuk Mah. Yenigün Sok. Denizciler Apt. No:28 Üsküdar / İSTANBULYüzölçümü : 136 m2İmar Durumu : Dosyasında mevcut; Üsküdar Belediye başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.09.2024 tarih 282403 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Kuzguncuk Mahallesi, 582 ada, 8 parsel sayılı taşınmaz; Boğaziçi Üngörünüm Alanında Kalmaktadır.KDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: 1- Belediyeden gelen cevabi yazıda; Boğaziçi Üngörünüm Alanında Kalmaktadır.2-Taşınmazın tapu kaydında hissedarlardan Metin ERDOĞDU'nun hissesinde Şükran ERDOĞDU adına 29/08/2024-42551 tarih ve yevmiye nolu intifa hakkı şerhi olduğu görülmüş olup, satış kararını veren mahkemeden görüş sorulmuş, gelen cevabi yazıda; Pay hakkında intifa hakkı bulunmaksızın satışa gidilerek, İntifa hakkının söz konusu paya düşecek bedel üzerinden devam edilmesi gerektiği şeklinde cevap verilmiştir.

25/09/2025(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02304857