T.C. KANDIRA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/228 Esas

Davacılar Sadi Saltık, İbrahim Saltık ve Mülayim Saltık ile davalılardan Melek Saltık ve arkadaşları arasında görülmekte olan Kocaeli ili, Kandıra ilçesi, Safalı Mahallesi, Meti Mezarlığı Mevkii, 101 Ada/203 Parsel, Kocaeli ili, Kandıra ilçesi, Safalı Mahallesi, Kerim Pınarı Mevkii, 177 Ada/23 Parsel, Kocaeli ili, Kandıra ilçesi, Safalı Mahallesi, Mezarlık Altı Mevkii, 106 Ada/20 Parselde bulunan muhdesatlarınSadi Saltık'a; Kocaeli ili, Kandıra ilçesi, Safalı Mahallesi, Meti Mezarlığı Mevkii, 101 Ada/203 Parsel, Kocaeli ili, Kandıra ilçesi, Safalı Mahallesi, Mezarlık Altı Mevkii, 107 Ada/24 Parsel, Kocaeli ili, Kandıra ilçesi, Safalı Mahallesi, Beyceğiz Pınarı Mevkii, 165 Ada/1 Parsel, Kocaeli ili, Kandıra ilçesi, Safalı Mahallesi, Batak Mevkii,163 Ada/5 Parsel, Kocaeli ili, Kandıra ilçesi, Safalı Mahallesi, Taşlıpınar Mevkii, 102 Ada/15 Parsel, Kocaeli ili, Kandıra ilçesi, Safalı Mahallesi, Hacımazlı Pınar Mevkii,101 Ada/133 Parsel, Kocaeli ili, Kandıra ilçesi, Safalı Mahallesi, Akpınar Mevkii, 104 Ada/7 Parselde bulunan bulunan muhdesatların İbrahim Saltık'a; Kocaeli ili, Kandıra ilçesi, Safalı Mahallesi, Taşlıpınar Mevkii, 102 Ada/15 Parsel, Kocaeli ili, Kandıra ilçesi, Safalı Mahallesi, Köy İçi Mevkii,107 Ada/19 Parsel, Kocaeli ili, Kandıra ilçesi, Safalı Mahallesi, Akpınar Mevkii, 104 Ada/7 Parselde bulunan muhdesatların Mülayim Saltık'a aidiyetinin tespiti davasında Mehmet Bilgiç, Melek Saltık, Emine Baykuş, Emine Demircan, Emine İldeniz, Hatice Çakan, Huriye Güneş ve İbrahim Güneş'in adına çıkartılan tebligatlar davalıların açık adresi tespit edilemediğinden iade edilmekle, dava dilekçesi, tensip zaptı ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine, ilanın yayın tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde davaya ilişkin diyeceklerini cevap dilekçesi halinde bildirmesi veişbu mahkeme dosyasının ön inceleme duruşmasının 04/12/2025 tarihi saat 10:10 'a bırakılmasına karar verilmiş olduğu ilanen tebliğ olunur.

