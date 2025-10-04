İ L A N

T.C. ANKARA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/30 Tereke

Sinop ili, Boyabat ilçesi, Tepeler mah/köy 77, Cilt 21 Aile sıra no 21 sırada nüfusa kayıtlı 13/07/1973 doğumlu 15/03/2019 tarihinde vefat eden müteveffa Mehmet Akif Er'in mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 620, 621 ve 634'ncu maddesi gereğince terekenin re'sen tasfiyesine başlanmış bulunduğundan,

Bu itibarla; TMK.'nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçılara vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02286515