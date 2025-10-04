T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.000.000,00

1

Taşıt

34BON152 Plakalı , 2018 Model , FORD Marka , TRANSIT ECOBLUE 350 L KAPALI KASA Tipli , JM58974 Motor No'lu , NM0DXXTTGDJM58974 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Motor Hacmi 1995cm3 , Rengi Beyaz , Satışa konu 34BON152 plakalı Motor numarası tespit edilemeyen, şasi numarası NM0DXXTTGDJM58974 olan,

2018 Model, FORD TRANSIT ECOBLUE 350 L KAPALI KASA Marka, BEYAZ Renk, DİZEL Yakıtlı, M/T (Düz) Vitesli kamyonet cinsi araçtır.

ARAÇ PLAKA 34 BON 152

ŞASE NO NM0DXXTTGDJM58974

MOTOR NO Tespit Edilemedi

ARACIN TÜRÜ K.NET

MARKA FORD TRANSIT ECOBLUE 350 L KAPALI KASA

MODELİ 2018

RENK BEYAZ

YAKIT TİPİ DİZEL

MOTOR HACMİ 1995

VİTES TİPİ M/T (Düz)

KİLOMETRE TESPİT EDİLEMEDİ

ANAHTAR YOK

RUHSAT YOK

KAPORTA BOYA UYGUN ORTAM OLUŞTURULMADI

ARAÇ ÖZELLİKLERİ VE DURUM

Dosyada bulunan bilirkişi raporuna göre Keşif günü, Aracın kapılarının açık olduğu, alt kısmından yapılan tespit sonucunda motor ve şanzıman aksamının yerinde olduğu, aracın çalışıp çalışmadığı kontrol edilmek istenildiğinde aracın anahtarları olmadığı için çalıştırılamadığı, aracın yürür vaziyette olup olmadığı tespit edilememiştir. Aracın anahtarının yediemin otoparkında mevcut olmaması sebebi ile aracın kilometresi kontrol edilememiş ve fotoğraflandırılamamıştır. Motor numarasının motor alt kısımda olmasından dolayı gözle tespit yapmak mümkün olmamıştır, Aracın Şasi numarasının kontrolü ön camda çakılı olan künyesinden tespit edilerek rapora yazılmıştır.

ARAÇ DIŞ ÖZELLİKLERİ :

Araç üzerinde yapılan genel incelemede, sağ sol yan camlarının sağlam, ön camın sağlam olduğu, arka camın sağlam olduğu, sağ aynanın sağlam, sol dış aynanın sağlam olduğu, Sağ farının sağlam, sol farının sağlam olduğu, sağ arka stop lambasının sağlam, sol arka stop lambasının sağlam olduğu, jant ve lastiklerinin iyi olduğu görüldü

KİLOMETRESİ :

Araç çalışmadığı için kilometresi Tespit edilememiştir.

ARAÇ İÇİ ÖZELLİKLER :

Genel olarak sağ ve sol ön koltuk döşemelerinin iyi olduğu, ön konsol iyi olduğu, iç plastik aksamlarının iyi olduğu, Teybinin yerinde olduğu, stepne lastiğinin görülemediği, araç çalıştırılamadığı için beyninde ve Sensörlerinde sorun olup olmadığı tespit edilemedi.

ARAÇ KUSUR VE EKSİKLERİ:

Otopark yetkili tarafından verilen bilgiye göre aracın ruhsatının olmadığı, Anahtarlarının Olmadığı, ön ve arka plakasının olduğu belirtilmiştir. Araç üzerinde değişen parça kontrolünün yapılamadığı, bazı parçaların onarılarak boyanmış olduğu aracın kupa ve kasa boyasının muhtelif yerlerinde çiziklerinin, eziklerin olduğu, genel olarak aracın kondisyonunun ve görünümünün emsallerine göre normal olduğu, aracın bu hali ile motorlu taşıt vasfı taşıdığı görüldü. Tespite konu aracın otoparka ta yatma süresi göz önünde bulundurularak çalıştırılmadan ve hareket ettirilmeden önce motor yağı, motor sıvısı, hidrolik sıvısı, motor mekaniği, yürüyen mekanik ve lastik bakımlarının yapılması önerilir