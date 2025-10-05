Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/101 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/101 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, BAHÇEKAPI Mahalle/Köy, 40007 Ada, 2 Parsel, artırmaya ilişkin açık artırma şartlarına, satış ilanına ve ayrıntılı bilirkişi raporu ve açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/101 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Adresi : Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mah. 40007 Ada 2 Parselde Kayıtlı 180 M²?Lik Dükkân Niteliğindeki Taşınmaz Etimesgut / ANKARA Yüzölçümü : 180 m2 İmar Durumu : tapu kaydı arsa/ dükkan nitelikli taşınmaz Kıymeti : 20.907.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 13:36 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 13:36 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 13:36

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02305869