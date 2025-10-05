T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/375 Esas

İLAN

Davalılar Demir Güner, Erdal Güner, Fatma Akkoç, Hüseyin Güner, Mehmet Güner, Mustafa Güner, Ramazan Güner, Saadet Bolğı'ya ait Yeşilyurt İkizce 152/6 parsele MBB tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti tescili için Mahkememizin 2025/375 dosyası ile dava açıldığı, taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02306195