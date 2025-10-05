Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. ŞEREFLİKOÇHİSAR İCRA DAİRESİ

T.C. ŞEREFLİKOÇHİSAR İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.

ŞEREFLİKOÇHİSAR

İCRA DAİRESİ

2025/142 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/142 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Sarıyahşi İlçe, ŞAFAKTEPE Mahalle/Köy, Sarıyahşi Mevkii Mevkii, 365 Ada, 10 Parsel, Adresi : Sarıyahşi Mevkii, 365 Ada, 10 Parsel Sarıyahşi / AKSARAY

Yüzölçümü : 2.622,51 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 8.860.530,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 13:34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 13:34

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 13:34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 13:34

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

