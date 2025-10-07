T.C. İSTANBUL 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/409 Esas

KARAR NO : 2024/807

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı olan 31/12/2024 tarihli ilamı sanık PIERRE ROLAND HERVE NGUEND hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup, dosyanın sanığı olan Nguend Pıerre ve Nka Helene oğlu, 08/06/1982 Kamerun doğumlu, PIERRE ROLAND HERVE NGUEND tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile katılan vekili tarafından sunulan istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunarak istinaf yasa yoluna başvurma hakkının bulunduğu, istinaf edilmediği takdirde ise kararın kesinleşeceği, katılan vekili tarafından sunulan istinaf başvurusuna karşı beyanda bulunabileceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 30.09.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02307306