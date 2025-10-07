TRAFİK İŞARETLEME İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Erişme Kontrollü Yollarda (Otoyollar) Düşey Trafik İşaretlemesi Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1558270

1- İdarenin 1.1. Adı : KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 KAĞITHANE/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02123125000 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 31.10.2025 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhale Salonu) Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı : Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Erişme Kontrollü Yollarda (Otoyollar) Düşey Trafik İşaretlemesi Yapılması 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen cins ve miktarlardaki Düşey Trafik İşaretlemesi Yapılması İşleridirAyrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Yollar 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 450 (DörtYüzElli) takvim günüdür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.

İhale konusu iş 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde bulunan herhangi bir gruba dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7. maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3.maddesine istinaden "düşey trafik işaretlemesi yapılması yapım işleri" benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

Makine Mühendisliği

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat DışıUnsur Puanı 2.5 M2 DEN BÜYÜK ALÜMİNYUM PROFİLDEN BİLGİ LEVHASI YAPILMASI 14,279227% 19,318955% 8,4 1.5 MM KALINLIĞINDA GALVANİZLİ SAC PROFİLDEN TRAFİK BİLGİ LEVHASI YAPILMASI 4,368234% 5,909964% 2,57 TRAFİK BİLGİ VE YÖN LEVHALARI İÇİN DİREK YAPILMASI VE GALVANİZ KAPLANMASI (MUHTELİF EBAT NPI PROFİLDEN ANKRAJLI TİP) 3,399146% 4,598845% 2 KAPLAMA ÜSTÜ LEVHA TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU İMALİ VE GALVANİZ KAPLANMASI 33,83011% 45,770148% 19,89 DEĞİŞKEN BOYUTLU TRAFİK BİLGİ İŞARET LEVHALARINA YÜKSEK PERFORMANS REFLEKTİF MALZEME YAPIŞTIRILMASI( YÜKSEK PERFORMANS TAM REFLEKTİF MALZEME BEDELİ DAHİL) ( ASTMD 4956 – 04 TİP 4 'e GÖRE YÜKSEK PERFORMANS REFLEKTİF MALZEME ) 1,05165% 1,42282% 0,62 DEĞİŞKEN BOYUTLU TRAFİK BİLGİ İŞARET LEVHALARINA SÜPER YÜKSEK PERFORMANS REFLEKTİF MALZEME YAPIŞTIRILMASI(SÜPER YÜKSEK PERFORMANS TAM REFLEKTİF MALZEME BEDELİ DAHİL) ( ASTMD 4956 – 04 TİP 9 'a VEYA TİP 11'e GÖRE SÜPER YÜKSEK PERFORMANS REFLEKTİF MALZEME ) 3,819314% 5,167307% 2,25 TRAFİK BİLGİ LEVHALARINA ANKRAJLI TEMEL YAPILMASI VE LEVHA DİREĞİNİN MONTAJI 1,24427% 1,683424% 0,73 KAPLAMA ÜSTÜ LEVHA TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONUNUN KOMPLE YERİNE KONULMASI 1,44062% 1,949074% 0,85 STANDART TRAFİK İŞARETLEME LEVHALARININ YERİNE KONULMASI (TEHLİKE UYARI, TRAFİK TANZİM, BİLGİ, DURMA VE PARK LEVHALARI) 0,444138% 0,600893% 0,26 TRAFİK BİLGİ LEVHALARININ YERİNE KONULMASI 1,017163% 1,376161% 0,6 KAPLAMA ÜSTÜ BİLGİ LEVHALARININ YERLERİNE KONULMASI 4,449142% 6,019427% 2,62 STANDART TRAFİK İŞARETLEME LEVHALARININ YERİNDEN SÖKÜLMESİ (TEHLİKE UYARI, TRAFİK TANZİM, BİLGİ, DURMA VE PARK LEVHALARI) 0,293598% 0,397221% 0,17 TRAFİK BİLGİ LEVHALARININ YERLERİNDEN SÖKÜLMESİ 0,391878% 0,530188% 0,23 KAPLAMA ÜSTÜ BİLGİ LEVHALARININ YERLERİNDEN SÖKÜLMESİ 1,711329% 2,315328% 1,01 KAPLAMA ÜSTÜ LEVHA TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU KOMPLE YERİNDEN SÖKÜLMESİ. 0,193739% 0,262118% 0,11 KAVŞAK ÖNCESİ, L, T VB. LEVHA TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU KOMPLE YERİNDEN SÖKÜLMESİ. 0,581217% 0,786353% 0,34 Trafik Yönlendirme Levhaları İçin Galvanizli Çelik Taşıyıcı Konstrüksüyonun Komple Yerine Konulması (L Tipi) 2,344343% 3,171758% 1,38 Trafik Yönlendirme Levhaları İçin Galvanizli Çelik Taşıyıcı Konstrüksüyonun Komple Yerine Konulması (T Tipi) 2,477243% 3,351564% 1,46 Trafik Yönlendirme Levhaları İçin Galvanizli Çelik Taşıyıcı Konstrüksüyonun Komple Yerine Konulması (T Tipi) ( 8 - 18 m2 ) Levhalar için 1,845548% 2,496918% 1,09 Trafik Yönlendirme Levhaları İçin Galvanizli Çelik Taşıyıcı Konstrüksüyonun Komple Yerine Konulması (T Tipi) ( 18 - 28 m2 ) Levhalar için 3,146182% 4,2566% 1,85 Ekip Çalıştırılması (Bir günde 9 saatlik çalışma) 2,671908% 3,614934% 1,57

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı ResmiGazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir" hükmü gereğince Sınır Değer Katsayısı (N) 1,00 (bir) olarak belirlenmiştir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02307221