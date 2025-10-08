T.C. ADALAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Satışa Konu parsel; 137,92m² alanlı olup Arsa vasıflıdır. Parsel Değirmen Mevkii sokak üzerinde ve eğimli bir topografik yapıya sahiptir. Parsel üzerindeki 2 kapı nolu bodrum+ zemin+ 1 normal+ çekme katlı bina mevcuttur. Binanın bodrum katın 1 adet daire, zemin katında 2 adet daire, depo, 1. Normal katın 2 adet daire, çekme katı 1 adet daire bulunmaktadır. Bodrum kat 54m2, zemin kat 116 m2, 1. Normal katı 116m3 ve çekme katı 46m2 olmak üzere toplam 332m2 alanlıdır. Binanın normal katı deniz manzarıdır.Yerinde yapılan tespitlerde binaya komşu parsel üzerinde konumlu alanların dahil edildiği anlaşılmış ancak başka parsel üzerinde konumlu olduğu için değerlemede dikkate alınmamıştır. Binanın dışcephesi akrilik boyalıdır.

Adresi : Heybeliada Mah. Değirmen Mevkii Sok. No:2 Adalar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 137,92 m2

İmar Durumu : Elektronik satış ilanında ayrıntılı olarak izah edilmiş olup, Adalar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.07.2025 tarihli E.99330125-622.02-7218 sayılı yazısında özetle; "Konut Alanı"'nda kalmaktadır. Ancak TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin açmış olduğu davada 28.07.2023 tarihinde askıya çıkarılan "Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının" İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin 2023/2413 E., 2025/61 K. Sayılı ve 15.01.2025 tarihli Gerekçeli Karar ile Dava Konusu Planların Tamamının İptaline karar verilmiştir. Bu durumda imar durum belgesi düzenlenememektedir. Belediyemizce hukuki süreç devam ettirilmektedir, denilmektedir.

Kıymeti : 20.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydı Gibidir.