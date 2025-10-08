Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi: 09.10.2025 00:00

T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ELAZIĞ

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/92 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/92 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, ETMİNİK (A.ÇEVRE) Mahalle/Köy, 478 Ada, 10 Parsel, Elazığ İli Merkez İlçesi Etminik (Altınçevre) Köyü 478 ada 10 parsel sulu tarla sınırları içerisinde olan 478 ada 10 no'lu taşınmaz: parselin Kadastro teknik elemanın yer göstermesi üzerine; Tapuda sulu tarla vasfında oldukları, yapılan incelemede taşınmazların üzerinde hali hazırda ekili ve dikili bir muhtesat bulunmadığı, taşınmazın boş olduğu, Gösterilen parsel üzerinde yapılan incelemede parsellerin toprak yapısının kumlu-tınlı olduğu, taşınmazın meyillinin 96 1-3, toprak derinliğinin (90-120cm), geçirgen bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Elazığ İli Merkez İlçesi Etminik (Altınçevre) Köyü 478 Ada 10 Parsel Sulu Tarla Elazığ Merkez / ELAZIĞ

Yüzölçümü : 6.735,77 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.041.462,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Uluova koruma alanı içeriside izin alınmadan tarımsal üreti amacı dışı kullanılamaz 06/06/2023-31841

3083 saılı yasa 6. Madde kısıtlıdır 14/10/2022-54073

Devlet su işleri genel müdürlüğü satım ifraz imar uygulaması vs gibi işlemler yapılırken bölge müdürlüğünde görüş alınması 13/09/2024-57497

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 10:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 10:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 10:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2026 - 10:01

06/10/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02308505

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz