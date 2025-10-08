Giriş Tarihi: 09.10.2025 00:00
Örnek No:55*
T.C.
ELAZIĞ
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/92 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/92 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
|
1 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, ETMİNİK (A.ÇEVRE) Mahalle/Köy, 478 Ada, 10 Parsel, Elazığ İli Merkez İlçesi Etminik (Altınçevre) Köyü 478 ada 10 parsel sulu tarla sınırları içerisinde olan 478 ada 10 no'lu taşınmaz: parselin Kadastro teknik elemanın yer göstermesi üzerine; Tapuda sulu tarla vasfında oldukları, yapılan incelemede taşınmazların üzerinde hali hazırda ekili ve dikili bir muhtesat bulunmadığı, taşınmazın boş olduğu, Gösterilen parsel üzerinde yapılan incelemede parsellerin toprak yapısının kumlu-tınlı olduğu, taşınmazın meyillinin 96 1-3, toprak derinliğinin (90-120cm), geçirgen bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Elazığ İli Merkez İlçesi Etminik (Altınçevre) Köyü 478 Ada 10 Parsel Sulu Tarla Elazığ Merkez / ELAZIĞ
Yüzölçümü : 6.735,77 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.041.462,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Uluova koruma alanı içeriside izin alınmadan tarımsal üreti amacı dışı kullanılamaz 06/06/2023-31841
3083 saılı yasa 6. Madde kısıtlıdır 14/10/2022-54073
Devlet su işleri genel müdürlüğü satım ifraz imar uygulaması vs gibi işlemler yapılırken bölge müdürlüğünde görüş alınması 13/09/2024-57497
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 10:01
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2026 - 10:01
06/10/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02308505