T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, ETMİNİK (A.ÇEVRE) Mahalle/Köy, 478 Ada, 10 Parsel, Elazığ İli Merkez İlçesi Etminik (Altınçevre) Köyü 478 ada 10 parsel sulu tarla sınırları içerisinde olan 478 ada 10 no'lu taşınmaz: parselin Kadastro teknik elemanın yer göstermesi üzerine; Tapuda sulu tarla vasfında oldukları, yapılan incelemede taşınmazların üzerinde hali hazırda ekili ve dikili bir muhtesat bulunmadığı, taşınmazın boş olduğu, Gösterilen parsel üzerinde yapılan incelemede parsellerin toprak yapısının kumlu-tınlı olduğu, taşınmazın meyillinin 96 1-3, toprak derinliğinin (90-120cm), geçirgen bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Adresi : Elazığ İli Merkez İlçesi Etminik (Altınçevre) Köyü 478 Ada 10 Parsel Sulu Tarla Elazığ Merkez / ELAZIĞ Yüzölçümü : 6.735,77 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 4.041.462,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Uluova koruma alanı içeriside izin alınmadan tarımsal üreti amacı dışı kullanılamaz 06/06/2023-31841 3083 saılı yasa 6. Madde kısıtlıdır 14/10/2022-54073 Devlet su işleri genel müdürlüğü satım ifraz imar uygulaması vs gibi işlemler yapılırken bölge müdürlüğünde görüş alınması 13/09/2024-57497