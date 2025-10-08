T.C.

İZMİR

48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2024/364

KARAR NO : 2025/295

SANIK : CENGİZ SARAY, Ali ve Sevinç oğlu, 23/07/2001 Konak doğumlu, Kütahya

ili, Gediz ilçesi, Yenigüney köy/mahallesi, 82 cilt, 85 aile sıra no, 22 sıra no'da

nüfusa kayıtlı TC Kimlik No : 11144572308

SUÇU : Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi

SUÇ TARİHİ :28/02/2022

TEBLİĞ OLUNACAK

EVRAK İÇERİĞİ : Mahkumiyet kararı (Adli Para Cezası)

MEVZUU : Hüküm Metni

Mahkememizin 24.04.2025 tarih, 2024/364 Esas, 2025/295 Karar sayılı ilamı ile, sanığın Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçunu işlediğinden bahisle TCK'nın 165/1 ve 53 maddelerinden cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı, yapılan yargılama neticesinde sanığın 165/1, 62/1, 50/1-a, 52/2 ve 52/4 maddeleri gereğince 4.500,00 TL (5 eşit taksit) ve 120,00 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına ve ayrıca İzmir 3. Çocuk Mahkemesinin 2018/642 esas sayılı dosyasından verilmiş bulunan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karara yönelik ihbar yazısı yazılmasına karar verildiği,

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan aramalara rağmen bulunamadığı gibi kolluk ve diğer kurumlarca yapılan araştırmada da yeni adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat kanunun 29 ve 30. maddeleri gereğince mahkememiz gıyabi hükmünün gazetede, internet haber sitesinde ve elektronik ortamda ilanı yoluyla tebliği,

Aynı kanunun 31.maddesi uyarınca ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, kararın tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemelerine verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunarak tutanak tutulmasını sağlamak ve hakime onaylatmak sureti ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 06.10.2025

