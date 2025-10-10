T.C. SAMSUN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/45 ESAS 24/09/2025

Konu : Gaiplik İlanı

Maliye Hazinesi tarafından Samsun ili, Canik ilçesi, Teknepınar Mah. 11042 ada 6 parsel ve 11043 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 1/240 hisse sahibi Mümin'in gaiplik kararı verilerek gaipe ait mal varlıklarının MK 588 maddesi gereğince Hazineye intikali ile bu kişiye ait tanışmanız hisselerinin hazine adına tesciline karar verilmesinin talep edildiği;GaipMümin hakkında malumatı olanların gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi ve malumatların Samsun 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/165 Esas sayılı dosyasına bilgi verilmeleri hususu M.K'nun 32 ve mütekaip maddeleri gereğince ilan olunur.

