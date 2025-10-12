T.C. EDİRNE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİN'DEN

İ L A N

DOSYA NO : 2011/11 Esas

KARAR NO : 2023/455

Kazanç Müsaderesi, Kaçakçılık suçunun meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanarak işlenmesi, Resmi Belgede Sahtecilik, Mühürde Sahtecilik, Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak, Eşya Müsaderesi, Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak, Rüşvet Vermek, Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme, Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın almak, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokmak suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/11/2023 tarihli ilamı ile haklarında düşme kararı verilen;

SANIK NECDET ATAR, Necati ve Necla oğlu, 01/01/1960 AKSARAY doğumlu, AKSARAY, MERKEZ, Yapılcan mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:61471423064

SANIK ADRİAN STREANG, Petru ve Elena oğlu, 11/03/1967 ROMANYA doğumlu

Tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve temyiz başvuru dilekçeleri kendilerine tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin ve temyiz başvuru dilekçelerinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay'a TEMYİZ yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR. 09/10/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02310975